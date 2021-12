Kleinzoon (19) Jan Boskamp overleden

De kleinzoon van Jan Boskamp is vorige maand op slechts 19-jarige leeftijd overleden. De voetbalanalist is daarom al langere tijd afwezig bij de Nederlandse talkshow Veronica Inside, waar hij normaal gesproken vrijwel wekelijks aanschuift.

Hoewel de familie het nieuws van het overlijden van Dennis Boskamp stilhield, was op 12 november al duidelijk dat er iets vreselijks aan de hand was. “Eigenlijk zou Jan Boskamp er zitten, maar die zit er helaas niet”, vertelde presentator Wilfred Genee aan het begin van de show. Johan Derksen maakte vervolgens bekend dat dit was vanwege ’dramatische familieomstandigheden’. ”We zullen niet in detail treden, maar dit wens je niemand toe.”