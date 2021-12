Slecht nieuws uit het kamp van ‘Dancing With The Stars’: Metejoor moet vroegtijdig de show verlaten

Door een schouderblessure die hij opliep tijdens de repetities, moet Metejoor vroegtijdig stoppen met ‘Dancing with the stars’. De zanger reageert emotioneel op zijn vroege exit uit de tv-show. “Ik ben droevig.”

Metejoor heeft scheurtjes in zijn spieren en pezen en moet daarom op doktersbevel stoppen met ‘Dancing with the stars’. De schouderblessure zou enkel erger en pijnlijker worden indien de zanger verder zou dansen. “Ik ben droevig, maar het was te gevaarlijk om voort te doen”, zegt Metejoor, die naar eigen zeggen wakker heeft gelegen van het nieuws. Hij en zijn danspartner Margot moeten het Play4-programma nu veel vroeger dan gepland verlaten. “Ik wil vooral Margot bedanken. Wat ik dacht dat ik niet kon, heb ik toch kunnen doen.”

Bekijk hieronder de video.