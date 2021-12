BENE-League handbal: Pelt krijgt tweede plaats in het vizier

De topper van de vijftiende speeldag in de BENE-League handbal was het duel tussen Nederlands kampioen Aalsmeer en Sporting Pelt. Met een zege donderdag tegen Bevo hadden de Limburgers vertrouwen getankt. In Aalsmeer werd de lijn gewoon doorgetrokken. Met een 29-34 zege handhaaft Pelt zich uiteindelijk op de vierde plaats. Maar met één wedstrijd minder op de teller dan Lions, dat Wezet met één doelpunt verschil versloeg (31-30), krijgt het die tweede plaats wel in het vizier.