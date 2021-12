Kan Ronnie O’Sullivan eindelijk nog eens een finale winnen? “Maar trofeeën heb ik eigenlijk al genoeg”

De Australische nummer 4 van de wereld mocht zaterdag eerst in de bak. Zijn tegenstander was viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Een clash der titanen dus, maar Robertson had wel de vorige vier ontmoetingen gewonnen. Daar deed de blonde snookerspeler er nog een vijfde bij door de Engelsman met 6-3 te verslaan.

In de finale wacht Ronnie O’Sullivan. De zesvoudige wereldkampioen was in zijn halve finale met 6-2 te sterk voor Stuart Bingham. Het is intussen al van de zomer van 2020 geleden dat ‘The Rocket’ nog eens een rankingtoernooi won, toen hij het WK op zijn naam schreef. Sindsdien verloor hij niet minder dan vijf finales.

“Trofeeën betekenen niets meer voor mij”, zei O’Sullivan eerder deze week nog. “Ik heb er al genoeg van en ik heb niets mee te bewijzen. Ik verlies liever in een kwartfinale of een halve finale terwijl ik plezier heb, dan een finale te moeten spelen tegen mijn zin.”

