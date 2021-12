Voorgevel valt op stilstaande wagen, voorbijganger kan zich maar net op tijd uit de voeten maken

Als je langs kant van de baan even stilstaat met je wagen verwacht je niet dat de gevel links of rechts van je naar beneden zal komen. In Saratov, een stadje in Rusland had een passagier van een stilstaande wagen wel die pech. Op dashcambeelden van een andere wagen is het moment te zien dat de gevel naar beneden komt. Een passant kan nog net op tijd weglopen om een drama te vermijden. De passagier van het stilstaande voertuig moest naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging.