Filmmaker Adil El Arbi is zaterdag in Hoboken getrouwd met zijn grote liefde Loubna Khalkhali (29). El Arbi scheert hoge toppen in de internationale filmwereld, en ook zijn echtgenote timmert volop aan haar carrière. Ze werkt op de buitenlandredactie bij Vranckx en is sterk begaan met mensenrechten en feminisme.