Braziliaans oud-profvoetballer Ronaldo neemt zijn eerste club Cruzeiro over

De voormalige Braziliaanse aanvaller Ronaldo neemt Cruzeiro over, de club waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde als prof. Het Braziliaanse team vertoeft sinds twee seizoenen in de tweede afdeling.

“Ik ben Cruzeiro veel verschuldigd en ik wil de club terugbrengen naar waar ze hoort”, verklaart de tweevoudige winnaar van de Gouden Bal (1997 en 2002) in een videoboodschap. “Momenteel hebben we niets te vieren, maar we zijn heel ambitieus.”

Volgens de website Globoesporte.com wordt de 45-jarige Ronaldo voor 400 miljoen real (ongeveer 60 miljoen euro) meerderheidsaandeelhouder.

In 2018 kocht Ronaldo Valladolid, momenteel in de Spaanse tweede klasse, voor 30 miljoen euro. Vorig seizoen degradeerde de club.

Ronaldo maakte zijn profdebuut in 1993 voor Cruzeiro. In het shirt van die club trof hij 56 keer raak in 58 wedstrijden. Dat leverde hem een selectie op voor het WK van 1994, waar Brazilië zich tot wereldkampioen kroonde zonder dat Ronaldo ook maar een minuut speelde. Vervolgens trok de spits naar PSV Eindhoven (1994-1996). Daarna schitterde hij bij FC Barcelona (1996-1997), Inter Milaan (1997-2002), Real Madrid (2002-2007) en AC Milan (2007-2008). Hij beëindigde zijn carrière in eigen land bij Corinthians (2009-2011).

In 2002 schonk Ronaldo na lang blessureleed Brazilië zijn vijfde wereldtitel door in Zuid-Korea en Japan acht keer te scoren in zeven wedstrijden. Hij speelde in totaal 98 interlands voor de Seleçao, waarin hij 62 goals maakte.