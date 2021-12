Bijna alle spelers van Tottenham leggen negatieve coronatest af

Bijna alle spelers van Tottenham, de eerste Premier League-club die bij de recente coronastorm in het Engels voetbal zwaar werd geraakt, hebben een negatieve test afgeleverd. Dat heeft Antonio Conte, coach van de Spurs, zaterdag bekendgemaakt in aanloop naar het duel met Liverpool van zondag.

“Er is goed nieuws want bijna alle spelers zijn terug op training. Binnen een of twee dagen zal de hele ploeg negatief zijn, en de staf ook”, liet Conte optekenen.

Tottenham zag acht spelers en vijf stafleden tegelijk vanwege COVID-19 uitvallen. Daardoor werd de Conference League-wedstrijd tegen Rennes negen dagen geleden geannuleerd. Ook werden twee competitiematchen, tegen Brighton en Leicester, uitgesteld. Verder werd op 28 november het duel met Burnley vanwege hevige sneeuwval afgelast.

Liverpool wacht nog de resultaten van de PCR-testen van Virgil van Dijk, Fabinho en Curtis Jones af, nadat zij donderdag een positieve antigentest afleverden.

Op de laatste drie speeldagen in de Premier League werden tien wedstrijden uitgesteld omwille van gezondheidsredenen, waarvan zes dit weekend.