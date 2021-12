“Grijs met vooral voormiddag soms wat gemiezer”

Zondag is het opnieuw zwaar bewolkt en nevelig met vooral vóór het middaguur geregeld lichte regen of motregen. Ook na het middaguur kan het regionaal soms nog miezeren maar dan blijft het toch wel grotendeels droog. Laat op de dag kunnen er mogelijk enkele opklaringen verschijnen maar de zon zal dan al een poosje achter de horizon zijn verdwenen.

De temperatuur boekt amper één of twee graden winst en komt zodoende uit op een maximum rond 8°C. De wind wakkert een beetje aan vanuit het noordwesten tot later noorden. Daardoor zal het dus ook wat guurder gaan aanvoelen dan de voorbije dagen het geval was.

In de nacht naar maandag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Afhankelijk van de breedte van de opklaringen kan de temperatuur zakken naar minima tussen +2 en +5°C. Nachtvorst zit er dus nog niet in, een graadje grondvorst valt echter niet helemaal uit te sluiten indien er toevallig een bredere opklaring verschijnt. Het blijft zo goed als droog met een kleine kans op motregen onder de dikste wolken.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.