Leider Union komt twee goals achter, maar wint nog van Cercle Brugge dankzij enorme blunder in extra tijd

Union heeft de punten thuis gehouden tegen Cercle Brugge na een onwaarschijnlijke tweede helft. De Brusselaars stonden aan de helft 0-2 in het krijt na doelpunten van Utkus en Matondo, maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd helemaal. Mitoma en Nieuwkoop zorgden voor de 2-2, en in het slot van de partij bezorgde Cercle-verdediger Daland Union alsnog de drie punten na een onwaarschijnlijk eigen doelpunt.

LEES OOK. Timmy Simons en Davy De fauw pakken met Zulte Waregem in dol slot de volle buit tegen KV Mechelen

Geen verrassingen in beide elftallen: bij Union nam Siebe Van der Heyden de plek in van de geschorste Burgess, bij Cercle keerde ook man in vorm Robbi Matondo terug uit schorsing. De laatste weken waren beide teams in uitstekende doen: Cercle Brugge pakte 12 op 12, Union 9 op 9.

Ook al zitten studenten tegenwoordig bijna in volle blok, een studieronde kregen we in het Dudenpark alleszins niet te zien. Amper twee minuten had de competitieleider nodig om een eerste reuzekans te versieren: Undav stuurde Vanzeir perfect in het straatje, maar de Rode Duivel mikte pal op Didillon.

Koude douche

Geen 1-0 dus, en Cercle Brugge had al snel een antwoord klaar: een corner van Hotic belandde op het hoofd van Utkus, die het leer perfect in de verste hoek knikte. Een koude douche voor Union, maar het thuispubliek liet het niet aan zijn hart komen en begon zelfs nog luider te zingen. Dat leek de Brusselaars een boost te geven: twee minuten na het openingsdoelpunt kon Teuma oprukken, maar het schot van de kapitein ging voorlangs.

© BELGA

Het was hét verhaal van Union in deze eerste helft: altijd net niet. Kansen creëerde het bij de vleet, maar de afwerking liet vaak te wensen over. Ook Mitoma kwam in het openingskwartier in schietpositie, maar een sterke Didillon duwde het leer in corner.

Halverwege de eerste helft hingen de bordjes ei zo na gelijk. Vanzeir knikte door tot bij Undav, die het leer in één tijd op de slof nam. Cercle Brugge mocht van geluk spreken dat Didillon én de lat redding brachten.

Koude douche: deel 2

En als het aan de ene kant niet lukt, lukt het in het voetbal aan de andere kant vaak wel. Nog voor het halfuur mocht Matondo op Moris afstormen, de Brit schoof het leer beheerst voorbij Moris: 0-2. Matondo scoorde zo vier goals in zijn laatste drie wedstrijden.

Nadien begonnen de Unionisten zich té veel te ergeren aan de beslissingen van scheidsrechter Boterberg, waardoor er steeds minder aan voetballen werd gedacht. De gele kaarten van Teuma, Nielsen, Kandouss én zelfs coach Felice Mazzu zijn daar het bewijs van. In het absolute slot van de eerste helft kwam Union toch nog dicht bij de aansluitingstreffer: Vanzeir omspeelde Didillon, maar mikte vanuit een scherpe hoek toch nog voorlangs.

Mitoma en Nieuwkoop redden een punt

Ook in de tweede helft bleef Union doordrukken, maar aanvankelijk bleef het tegenzitten: Undav verlengde kort na rust een goede voorzet tot bij Nieuwkoop, maar de Nederlander knikte van dichtbij op de lat. Het leek wel alsof de bal er niet in wou bij Union, maar nog voor het uur was daar toch dat bevrijdende eerste doelpunt: een afvallende bal viel voor de voeten van Mitoma, die via een Brugs been en de lat de netten deed trillen: 1-2.

© BELGA

De vlam zat meteen weer in de pan, al bleven kansen op die deugddoende gelijkmaker aanvankelijk uit. In het slotkwartier leek Union dan toch begrepen te hebben dat het een versnelling hoger moest schakelen, en dat loonde meteen. Mitoma schudde een geweldige dribbel uit de benen, en Nieuwkoop kon na een waanzinnig rommelige fase de 2-2 van dichtbij in doel knallen.

Comedy Capers

Nog een kwartier had Union om de drie punten alsnog thuis te houden. Cercle probeerde de boel op slot te houden, maar een dikke vijf minuten voor tijd moest het toch nog een grote kans weggeven: Vanzeir ging met de bal aan de haal en kon uithalen, maar zijn schot ging uiteindelijk nipt naast de kooi van Didillon. Beide ploegen leken de punten te gaan delen, tot in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het licht helemaal uitging bij Daland: de Noorse verdediger besloot op het allerlaatste moment terug te spelen op Didillon, maar de Brugse doelman had dat niet meer verwacht. Het leer schoof zomaar in doel. Onwaarschijnlijk.

Cercle kreeg nog acht minuten de tijd om iets aan de scheve situatie te doen, maar Union hield al bij al makkelijk stand. Kampioenengeluk?