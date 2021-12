Max Verstappen nog steeds boos op Hamilton: “Wat hij toen deed, zoiets doe je niet”

Tijdens een interview bij het Nederlandse ‘Ziggo Sport’ blikt Max Verstappen terug op het voorbije seizoen en het veroveren van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Verstappen heeft het over verschillende mooie momenten maar ook over iets dat hij Hamilton nog steeds kwalijk neemt.

Uiteraard waren het emotionele momenten na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, een race die gekenmerkt werd door veel controverse en nadien ook de onzekerheid over het al dan niet succesvolle protest van Mercedes. Uiteindelijk was Verstappen enkele uren na afloop van de race dan toch voor 99 procent zeker van zijn eerste F1-titel.

“Ik heb eerst flink gefeest en daarna vier uurtjes geslapen”, vertelde Verstappen bij Ziggo Sport toen hij de eerste keer terugkeek naar de beelden van zijn overwinning en het behalen van de titel.

“Dit zijn heel bijzondere momenten die je nooit gaat vergeten in je leven, echt heel mooi.”

Verstappen werd er zelfs zichtbaar emotioneel door en hij bedankte ook nogmaals zijn Mexicaanse teamgenoot voor zijn hulp tijdens de race.

“Door de hulp van Checo Pérez heb ik het wereldkampioenschap gewonnen, zo simpel is het. Hij heeft mij terug in de race gebracht en daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

De nieuwe wereldkampioen Formule 1 werd ook gevraagd naar de hoogtepunten en dieptepunten tijdens het voorbij seizoen. De twee ‘thuisraces’ in Oostenrijk, op het circuit van Red Bull, vormden één van de hoogtepunten voor Verstappen, al was er op het vlak van de races uiteraard een duidelijke ’winnaar’.

“De twee races in Oostenrijk waren prachtig, maar de race in Zandvoort was natuurlijk ook onvergetelijk. Toen ik daar over de lijn kwam, viel er ook iets van me af. Het is klaar, vooral een gevoel van opluchting na een hectische week waarin de verwachtingen van iedereen heel hoog waren.”

De GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone is en blijft een enorm dieptepunt voor Verstappen, vooral omwille van de reactie en het gedrag van rivaal Lewis Hamilton na afloop van de race.

Hamilton won de race en bouwde een stevig feestje met het publiek, dit terwijl hij anderhalf uur daarvoor Verstappen had aangetikt waarna de Nederlander zwaar crashte en naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

“Ik denk niet dat je dat kan maken, om dat zo te vieren na zo’n serieuze crash. Laten we het zo zeggen: ik had het niet zo gedaan,” aldus Verstappen.