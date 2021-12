BUNDESLIGA. RB Leipzig lijdt thuisnederlaag tegen Bielefeld, Gladbach kan opnieuw niet winnen

Borussia Mönchengladbach had wat recht te zetten na een 0/12. Op bezoek bij Hoffenheim, dat dan weer in goede vorm zit met 13/15, was punten rapen wel geen sinecure. Breel Embolo schoot ‘Die Fohlen’ iets voorbij het halfuur op voorsprong en de ploeg van Adi Hütter leek de drie punten ook over de streep te trekken maar Akpoguma maakte in de 91e minuut nog gelijk voor Hoffenheim. Mönchengladbach is 13e, Hoffenheim vierde.

RB Leipzig-Arminia Bielefeld: 0-2

In Leipzig stonden ‘die Roten Bullen’ voor een op papier makkelijke opdracht tegen laagvlieger Bielefeld. Maar makkelijk werd het allerminst. De bezoekers scoorden na rust twee keer via Serra en Okugawa. Na de prestigieuze overwinning tegen Mönchengladbach pakt Leipzig onder nieuwe coach Domenico Tedesco nu een 1/6. Bielefeld blijft voorlaatste met 16 punten, Leipzig is negende.

Eintracht Frankfurt- Mainz 05

In het Deutsche Bank Park werd de derby tussen Frankfurt en Mainz afgehaspeld. Daarin trok de thuisploeg aan het langste eind na een doelpunt van Jesper Lindström. Frankfurt is na een aantal goede weken opgerukt naar de vijfde plaats in het klassement, Mainz staat achtste.

© Arne Dedert/dpa

Greuther Fürth-Augsburg: 0-0

Bochum- Union Berlin: 0-1