FC Barcelona doet het dit seizoen zonder Lionel Messi. Met ups en downs, zoals intussen bekend. Maar er is hoop. Zo scoorde de amper 17-jarige Gavi een fantastisch doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Elche. Eerst zalig wegdraaien, dan solo op pad gaan, een verdediger op het verkeerde been zetten en vervolgens afwerken. Klasse.