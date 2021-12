Team Antwerp sneuvelt na thriller op 3X3 World Tour Final: “Schitteren in eigen stad is nu de challenge”

Wat een thriller voor Team Antwerp in de halve finale op de 3X3 World Tour in Jeddah in Saudi Arabia. Na een thriller verloren de Antwerpenaars tegen het Servische Liman (nummer 3 worldranking) en na een nerveuse eindfase met 15-17. In de slotseconden kregen de Sinjoren een “call” van de referees en ondanks protest niet mee. Team Antwerp mag echter met trots terugblikken op de eerste deelname van de apotheose van de Final van de World Tour en eindigt in de top 4. Goed voor 32.000 dollar (derde plaats) of 24.000 dollar (vierde stek). De finale gaat tussen het Russische Gagarin, dat in de tweede halve finale met 21-17 van het Nederlandse Amsterdam won, en dus Liman (Servië).