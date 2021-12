Vlaamse regering keurt Noord-Zuid goed, openbaar onderzoek start op 21 december

"Een historische beslissing". Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters haalt graag de superlatieven boven. De Vlaamse regering keurde gisteren de komst van twee lange tunnels onder de centra van Houthalen en Helchteren goed. Zou het dan toch gaan gebeuren na 50 jaar palaveren? In elk geval is er een nieuwe belangrijke horde genomen om het ontbrekende stuk van de Noord-Zuidverbinding tussen Hasselt en Eindhoven te realiseren. Met het vastleggen van het ontwerp voorkeursbesluit door de Vlaamse regering kan het openbaar onderzoek beginnen. Dat start al op 22 december - volgende week dus - en loopt twee maanden, tot en met 19 februari. De echte werken zouden dan starten in 2024.