Erik Paesen van de bedrijfsgilde (links) op een archieffoto bij het plaatsen van de borden. Nu is overeengekomen met de burgemeesters om alvast de expliciete foto’s te verwijderen. — © Roger Dreesen

Peer/Oudsbergen

De afbeeldingen van wolvenaanvallen langs een fietsroute die de landelijke bedrijfsgilde Peer-Meeuwen had uitgestippeld, worden verwijderd. Dat is afgesproken in een overleg met de burgemeesters en de gilde die vorige week ook nog promotiefolders verspreidde met gruwelijke foto’s.