PNC Championship - Orlando

Dinsdag 23 februari om 7 uur ’s morgens. Op de weg bij Rolling Estates in Rancho Palos Verdes in Californië crasht Tiger Woods met zijn Genesis GV80 met te hoge snelheid van de baan. Wat koprollen later komt de SUV tot stilstand en wordt Tiger Woods met een open rechterbeenbreuk en een verbrijzelde rechterenkel uit het wrak gehaald.