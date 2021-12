Mike De Decker opgelucht na eerste zege op WK Darts: “Vorig jaar kreeg ik veel haatreacties, dat wilde ik niet weer”

Hij mocht aanvankelijk niet eens deelnemen nadat hij in de qualifiers uitgeschakeld werd, maar zie: zaterdag stootte Mike De Decker door naar de tweede ronde van het WK Darts. De Mechelaar was uiteraard gelukkig, maar ook opgelucht: na zijn snelle uitschakeling op het vorige WK en een slechte beurt op de Grand Slam of Darts, wilde De Decker op dit WK tonen wat hij waard was. “Mensen in België wisten vroeger niet hoe groot de sport is, maar nu wel”, vertelde De Decker.