REACTIES. Tom Pidcock straalt na eerste zege in Wereldbeker, Iserbyt legt zich neer bij nipte nederlaag

En of dat de Brit enorm gelukkig was na zijn zege in Rucphen. Het was tevens ook zijn eerste in zijn carrière. Dat hij die niet in de schoot geworpen kreeg, zag ook Pidcock zelf: “Door de bochten waar ik het moeilijk mee had, kon ik ze met moeite bijhouden. Ik heb veel moeten achtervolgen. Michael en Eli maakten het heel moeilijk voor me. Op het einde dacht ik om nog eens alles te geven. Goed dat ik me kon blijven concentreren. Dat lukte en ik bleef gas geven. Eerst raakte ik bij Michael, dan bij Eli en ik kon hem ook nog voorbij. Dit is echt een heel mooie zege. Mijn eerste in de wereldbeker.”

“Neen, ik wist niet dat het zo lang geleden was dat een niet-Belg/niet-Nederlander had gewonnen in de wereldbeker (Francis Mourey in 2013 in Namen). Dit is zeker een goede zaak voor de internationalisering van de sport, waarin toch vooral Nederlanders en Belgen winnen. Het doet echt deugd dat ik al in mijn derde cross weet te winnen, want voor Boom had ik eigenlijk nog niet te veel crosstrainingen in de benen. Morgen in Namen krijg ik weer een kans, en deze keer op een parcours dat me wel moet liggen”, verklaarde de Brit na afloop.

Iserbyt: “Iets te veel op het einde van de cross”

WB-leider Eli Iserbyt boekte net geen nieuwe zege in Rucphen. “Ik was misschien een beetje te hevig gestart in het begin. Ik heb er zeker voor gestreden, maar in de laatste ronde was het allemaal net iets te veel. Soms win je en soms verlies je”, verklaarde de West-Vlaming.

“Ik was verrast omdat Pidcock een andere lijn nam bij de balken. Op het asfalt zat ik uiteindelijk niet meer in zijn wiel. Jammer op het einde, want ik voelde me goed vandaag.”

Marianne Vos: “Leuk om opnieuw te winnen”

Vos maakte vorige week in Val di Sole haar rentree in het veld en na een lange remonte pakte ze Fem van Empel terug diep in het slot. Maar een foutje in de laatste bocht kostte haar de zege. “Dat is even blijven hangen, maar ook niet heel lang”, blikte ze nog even terug in Ruchphen. “Een halve ronde daarvoor leek de zege zelfs ver weg, dus al bij al was dat niet zo erg. Fem was ook heel sterk. Al ben ik wel heel blij dat ik vandaag wel aan het langste eind trek.”

“Vandaag was het hard tegen hard”, ging ze verder. “Lucinda zette heel goed druk op mij, maar ik kon telkens aanpikken. In die laatste meters was het nog even spannend. Ik wilde voorbij Lucinda, maar schoot uit mijn pedaal. Ik moest even goed zoeken en vervolgens was het alles op alles tot de finish in de sprint. Lucinda begon als eerste, maar gelukkig had ik nog iets in de benen en win ik het pleit. Dit doet deugd.”

Het was meteen haar derde zege, op vijf wedstrijden, na eerder in Waterloo en Iowa. “Het draait goed”, gaf ze toe. “Hoe dat komt? Wel, ik ben met een heel goede basis aan deze winter begonnen. Al een gans seizoen koers ik op een hoog niveau op de weg. Wanneer je dan daarna goed rust neemt en hervat, ben je snel weer op niveau. Ik ben ook niet heel snel teruggekeerd in het veld na mijn stop na Amerika, maar nam de tijd om op een goed niveau terug te keren. Vandaar dat ik wellicht al meteen weer meedoe voor de winst.”

Vos kiest ook zorgvuldig haar wedstrijden uit. “Morgen in Namen rijd ik niet, ik houd het bij één wedstrijd per week.”

Lucinda Brand: “Vos was in het voordeel op dit parcours”

Lucinda Brand moest zaterdag tijdens de Wereldbekermanche in Rucphen in de sprint de duimen leggen voor Marianne Vos. “Ze is een pak sneller dan mij”, wist de Nederlandse na afloop. “Ik probeerde wel om haar af te schudden, maar gemakkelijk is dat hier niet op dit parcours.”

Geen tiende zege voor Lucinda Brand dit seizoen, in de sprint was Marianne Vos net iets sneller. “Het was een diesel tegen een Ferrari, dat werkt niet echt in mijn voordeel’, lachte ze na afloop. “Ik heb er alles aan gedaan om te winnen, maar hier is Marianne in het voordeel. Je kan hier weinig verschil maken op dit parcours. Het was explosief, cross aan een hoge snelheid. Heel anders dan andere wedstrijden, dat maakte het ook wat tactischer. Ik probeerde wel, maar dat lukte niet en dan moet je je neerleggen bij de tweede plaats.”

Brand behoudt haar leidersplaats in het Wereldbekerklassement met 289 punten, en dat ondanks haar afwezigheid vorige week in Val di Sole toen de wereldkampioene een stage in de zon verkoos. “Je moet bepaalde keuzes maken”, zei ze daarover nog. “Natuurlijk zou ik graag eens een cross in de sneeuw rijden, maar met het oog op mijn latere doelen was deze stage van belang.”