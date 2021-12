Team Antwerp naar halve finale 3X3 World Tour Final na stunt tegen nummer 2 van de wereld

Schitterende prestatie van Team Antwerp op de 3X3 World Tour Final in Saudi Arabië. De Sinjoren namen in de kwartfinale de maat van het Servische Ub, de nummer 2 op de worldranking. Later vanavond kampt Team Antwerp voor een stek in de finale. “Dit was een perfecte match met een schitterende Nick Celis,” gaf Thibaut Vervoort mee.

Tegen groot favoriet Ub uit Servië pakte Team Antwerp met een beklijvende prestatie uit. De Antwerpenaars namen direct de partij in handen (0-4 en 4-9). De Serviërs waren van slag en met schitterend combinaties werd Nick Celis steeds mooi vrijgespeeld. De kapitein van het team stuwde Team Antwerp naar een 7-13 en 13-17 bonus.

In een prangend slot kwam Ub nog opzetten, maar een energieke Bryan De Valck, een hard werkende Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort met belangrijke punten zorgden mee voor de 16-19 overwinning.

Nick Celis man van de match

Man van de match was Nick Celis die maar liefst 11 punten scoorde. “Nick is onze veteraan en hij wees inderdaad de weg. Dit was zeg maar onze finale. Wij gingen op zoek naar de stunt en hebben hem gerealiseerd,” aldus nog Thibaut Vervoort.

In de halve finale wacht Liman (Servië) of Lausanne (Zwitserland). De tweede halve finale gaat tussen het Nederlandse Amsterdam en het Russische Gagarin.

60.000 dollar voor eindwinnaar

Op de World Tour Final in Jeddah te Saudi Arabië nemen de twaalf beste ploegen van de wereld deel. Team Antwerp staat op de vierde plaats op de worldranking en neemt voor de eerste keer deel aan de apotheose van de World Tour. De winnaar van dit evenement casht maar liefst 60.000 dollar.

Thierry Mariën, die mee is als begeleider, is met een schouderblessure niet inzetbaar. Hij wordt in de selectie vervangen door Bryan De Valck, ook al enkele jaren een vaste waarde bij Team Antwerp.