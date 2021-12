INEOS Grenadiers smullen van de ‘jump’ van Tom Pidcock: Brit schrijft geschiedenis met ultiem manoeuvre in laatste ronde

Tom Pidcock heeft zaterdag de Wereldbekerwedstrijd van Rucphen gewonnen. Goed voor zijn allereerste overwinning in het belangrijkste regelmatigheidscriterium in de cross en meteen ook de eerste Britse zege in de Wereldbeker. Hij deed dat met een ultieme en indrukwekkende passage over de balkjes, vlak voor de finish, waarmee hij Eli Iserbyt passeerde. Bij zijn team INEOS Grenadiers zagen ze dat het goed was.