SELECTIE KRC GENK. Cuesta keert terug, Lucumi en Arteaga blijven in quarantaine

Bernd Storck heeft zijn selectie vrijgegeven voor de wedstrijd tegen Antwerp morgenavond (18u30). Carlos Cuesta is de enige nieuwe naam in de selectie van 21, de andere 20 waren er ook al bij tegen Charleroi. Gerardo Arteaga en Jhon Lucumi zijn nog niet van de partij.

Carlos Cuesta mocht al uit quarantaine en testte herhaaldelijk negatief, hij keert dus terug in de selectie. Hij vervoegt de 20 namen, die eerder ook al in de selectie zaten voor de midweekwedstrijd tegen Charleroi. Ook Tuur Rommens is er dus opnieuw bij. In tegenstelling tot Cuesta, mochten Arteaga en Lucumi nog niet terugkeren.