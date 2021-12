Tom Pidcock vloert Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout in prangend duel in Nederlandse Rucphen

De Brit Tom Pidcock heeft in een ontzettend spannende Wereldbekercross in Rucphen ploeggenoten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout geklopt. Op het einde van de laatste ronde ging de olympisch kampioen mountainbike nog op en over de twee ploegmaats. Iserbyt blijft wel riant leider in het klassement.

Geen Wout van Aert (met Jumbo-Visma op stage in Spanje) en ook geen Mathieu van der Poel (knieproblemen) aan de start van de tiende manche in de Wereldbeker veldrijden. Tom Pidcock, zevende in Boom en derde in Val di Sole, was wel paraat in het Nederlandse en vooral mistige Rucphen. Op veel steun moesten de renners wel niet rekenen want er was geen publiek toegelaten op het snelle parcours.

Thuisrijder Van der Haar, die al vier keer in zijn carrière wist te winnen in Rucphen, schoot samen met landgenoot, en broer van, David van der Poel het snelst uit de startblokken. Iserbyt en Toon Aerts lagen op vinkenslag achter hen. En het was de West-Vlaamse leider in het klassement die na ronde 1 het commando overnam en vlot door de carrousel ging. Maar dat deed het gekende elitegroepje vlak achter hem ook.

Pidcock schiet wakker

Bij het ingaan van de vierde ronde achtte Tom Pidcock zijn moment gekomen. Na een inhaalrace in de vorige rondes snelde hij voorbij Quinten Hermans en Corne van Kessel die op dat moment de forcing voerden.

Dat de bekende tenoren elkaar geen duimbreed toegaven, was duidelijk. Iserbyt, die ervoor nog zonder erg even onderuit ging op de trap, reed zich opnieuw naar de koppositie en Pidcock en Vanthourenhout gingen mee. Het drietal fietste zo evenveel seconden vooruit op een jagende Toon Aerts en Quinten Hermans.

Doordat Michael Vanthourenhout enkele demarrages plaatste, werd het een echte strijd met z’n ploegmakker Iserbyt. Pidcock moest een gaatje laten, maar was nooit veraf.

Morgen, zondag, wacht al de volgende Wereldbekermanche: de Citadelcross in Namen.