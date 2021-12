Ongeziene toestanden: Belg Mike De Decker krijgt nine-darter om de oren op WK, nog geen 24 uur na de vorige

William Borland gooide vrijdagavond de elfde ‘nine-darter’ op het WK darts, waarmee hij meteen zijn wedstrijd in de eerste ronde won. Te gek. Nog geen 24 uur later deed Darius Labanauskas bijna even goed. Met negen pijlen won hij een set tegen onze landgenoot Mike De Decker. Goed voor de twaalfde nine-darter op het WK dus. Ter vergelijking: op de vorige vijf toernooien werd er eentje gegooid.