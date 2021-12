Ook Aston Villa - Burnley uitgesteld door corona: enkel Leeds - Arsenal blijft zaterdag nog over

De Premier League is het slachtoffer van de oprukkende omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk. Zes van de tien matchen dit weekend kunnen niet doorgaan omwille van corona-uitbraken bij de Engelse topclubs. Aston Villa - Burnley, dat zaterdag had moeten doorgaan, is het laatste slachtoffer.

Enkele uren voor de aftrap (16u) van Aston Villa - Burnley liet de thuisclub weten dat het niet genoeg spelers over heeft om een team te vormen. “Het aantal positieve gevallen in onze wedstrijdkern is vandaag nog groter geworden. We excuseren ons ten opzichte van Burnley en zijn fans.” Het is al de zesde van de tien matchen in de Premier League die dit weekend niet kan doorgaan. Zo blijft Leeds - Arsenal als enige affiche over op zaterdag. Zondag zijn er nog drie matchen: Newcastle - Manchester City, Wolverhampton - Chelsea en Tottenham - Liverpool.

