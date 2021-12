Beruchte Italiaanse crimineel gearresteerd op Sardinië

De beruchte Italiaanse crimineel Graziano Mesina is zaterdag gearresteerd op Sardinië. Een speciaal politieteam arresteerde de 79-jarige man, die een groot deel van zijn leven doorbracht in de gevangenis, in het dorp Desulo.

De op het eiland gerespecteerde én gevreesde misdadiger wist verscheidene keren te ontsnappen uit gevangenissen of ziekenhuizen. Hij werd vorig jaar door de hoogste Italiaanse rechter veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor drugssmokkel. Maar voor de uitvoering van de straf wist hij te ontkomen.

Mesina stond in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw aan het hoofd van een bende ontvoerders. Veel Sardiniërs hadden sympathie voor de vermeend antikapitalistische motieven van de groep, die onder anderen industriëlen en politici kidnapte.

Zijn invloed op het eiland was zo groot dat hij in 1992 werd ingeschakeld om te bemiddelen bij de vrijlating van een ontvoerde jongen. Die zaak kreeg veel aandacht, mede omdat de kidnappers een stuk van het oor van de 7-jarige jongen hadden afgesneden om hun eis voor miljoenen aan losgeld kracht bij te zetten. De zoon van een hoteluitbater kwam pas na 177 dagen vrij. De precieze rol van Mesina is nooit opgehelderd.

Toenmalig president Carlo Azeglio Ciampi verleende in 2004 gratie aan Mesina. Die werd ingetrokken nadat hij in 2013 was gearresteerd voor drugssmokkel.