Marianne Vos vloert wereldkampioene Brand in Nederlands onderonsje in de Wereldbeker van Rucphen

Marianne Vos heeft de tiende Wereldbeker-cross in het Nederlandse Rucphen gewonnen. De thuisrijdster was op de snelle omloop in Noord-Brabant de beste in een Nederlands onderonsje met wereldkampioene Lucinda Brand en Denise Betsema. Vos klopte uiteindelijk Brand in een sprintje met twee, Betsema bolde enkele seconden later over de streep. Sanne Cant was de beste Belgische (en niet-Nederlandse) op een achtste plaats.

De wedstrijd in het Nederlandse Rucphen, een weidecross met enkele kunstmatige hindernissen zoals de trappen, balkenpartij, een zandbak, heuveltjes en als belangrijkste publiekstrekker een carrousel, kon op heel wat belangstelling rekenen. In tegenstelling tot in Val di Sole waren nu wel toppers zoals Lucinda Brand, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado van de partij.

Geen stagestress meer, vlammen in de wei, met ook Marianne Vos aan de start. De renster van Jumbo-Visma zette meteen druk en nam de eerste ronde voor haar rekening. Lucinda Brand zag het gevaar en pikte aan, ook Fem van Empel en Puck Pieterse hadden hun start niet gemist. Dit kwartet scheidde zich af van Denise Betsema, slecht gestart, en Annemarie Worst. Bij de eerste passage aan de finish keken de twee al tegen een achterstand van 9 en 10 seconden aan.

Brand nam het commando over van Vos, jonkies Fem van Empel en Puck Pieterse kregen het moeilijk, maar hun kleine achterstand werd opnieuw gedicht in de derde ronde. Brand stampte ook daar stevig door, maar op het asfalt, net voor het indraaien van ronde vier, werd het tempo gedrukt en slaagden Betsema en Worst er in om terug te keren.

Met zes in de vierde ronde dus, deze keer was het Denise Betsema die het commando nam. Puck Pieterse had even een moeilijk momentje, ook Worst draaide even vierkant en viel terug op een handvol seconden, maar uiteindelijk doken we de voorlaatste ronde wel opnieuw in met zes rensters.

Het was moeilijk om het verschil te maken op dit snelle parcours, al maakte Marianne Vos van een rechte strook gebruik om even druk te zetten. Betsema moest alle zeilen bijzetten. Brand zat iets te ver en moest een stevige inspanning leveren om terug te komen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De versnelling van Vos loonde, met drie doken ze de slotronde in: ook Betsema was er bij, net zoals de wereldkampioene. Van Empel en Pietserse volgden op een kleine tien seconden. Een strijd met drie dus om de winst. Brand nam de kop en zette druk. Betsema hing aan de rekker. In een spannend slot haalde Vos het uiteindelijk in de sprint voor Brand, Betsema werd derde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Top 10

1. Marianne Vos (Ned)

2. Lucinda Brand (Ned)

3. Denise Betsema (Ned)

4. Fem van Empel (Ned)

5. Puck Pieterse (Ned)

6. Annemarie Worst (Ned)

7. Shirin Van Anrooij (Ned)

8. Sanne Cant (Bel)

9. Eva Lechner (Ita)

10. Inge van der Heijden (Ned)