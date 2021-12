Adil El Arbi stapt in het huwelijksbootje, De Wever geeft toespraak

El Arbi arriveerde in een zwarte Range Rover, zij in een witte Mini. Opvallend, de twee kregen ook bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever, hij was gastspreker op de plechtigheid. Het was districtsschepen Tom De Boeck die de 33-jarige El Arbi en zijn vriendin in de echt verbond. Loubna Khalkhali is journaliste bij VRT, ze werkt er op de buitenlandredactie bij Rudi Vranckx.

Loubna Khalkhali. — © Instagram

El Arbi plaatste intussen ook een foto op zijn Instagrampagina. “Net getrouwd met de liefde van mijn leven!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zijn vrouw Khalkhali postte eerder deze maand enkele beelden van haar vrijgezellenfeestje op Instagram:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

SVO