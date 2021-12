Politie vraagt om niet meer met de auto naar Antwerpen te komen

Het laatste weekend voor kerst lokt blijkbaar nog veel cadeautjesjagers naar de winkels. In Antwerpen roept de politie op om niet meer met de auto naar de stad te komen: “De meeste autoparkings in de stad zitten vol”, deelt de politie op Twitter en Facebook. “Het heeft geen zin om tot in het centrum te proberen rijden. Maak gebruik van de park and rides aan de rand van de stad en kom met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar het centrum”.