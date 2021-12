Minstens 33 doden na doortocht tyfoon Rai op de Filipijnen

Rai werd bestempeld als “supertyfoon” toen hij donderdag aan land ging op het toeristische eiland Siargao. De storm veroorzaakte windsnelheden tot 195 kilometer per uur en bracht grote vernielingen aan in het zuiden en centrum van het land, aldus het nationaal rampenagentschap. Meer dan 300.000 personen moesten sinds donderdag hun huizen verlaten.

Vrijdagnamiddag trok de tyfoon over het eiland Palawan, met windsnelheden van 155 kilometer per uur, vooraleer hij via de Zuid-Chinese Zee richting Vietnam raasde.

Rai kwam erg laat op het jaar: de meeste tropische stormen in de Stille Oceaan vinden plaats tussen juli en oktober. “Het gaat om een van de zwaarste stormen in de maand december van het laatste decennium op de Filipijnen”, aldus de verantwoordelijke van het Internationale Rode Kruis op de Filipijnen. “De informatie en de beelden die we ontvangen zijn erg alarmerend.”

Het aantal doden loopt ook nog verder op. Vrijdag was er sprake van minstens 24 doden, zaterdag gaat het om minstens 33 overlijdens. Tientallen mensen zijn nog vermist. De Filipijnse autoriteiten sturen ruim 18.000 reddingswerkers naar de zwaar getroffen gebieden.

Experts voorspellen al langer dat stormen steeds krachtiger worden vanwege de klimaatopwarming. De Filipijnen worden gezien als een van de meest kwetsbare landen voor de gevolgen van de opwarming van de aarde. Elk jaar wordt het land getroffen door een twintigtal tyfoons, die vaak zorgen voor de vernieling van huizen, van de oogst en van de infrastructuur in de al arme regio’s. In 2013 kreeg het Aziatische land te maken met de zwaarste tyfoon ooit. Door supertyfoon Haiyan stierven meer dan 6.300 mensen en raakten vier miljoen mensen ontheemd.