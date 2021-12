VRT-pionier Pros Verbruggen (93) overleden

Oud-VRT-presentator Pros Verbruggen is zaterdagmorgen op 93-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft VRT NWS. Verbruggen stond mee aan de wieg van de jonge Vlaamse openbare omroep en werd vooral bekend door de rechtstreekse uitzendingen vanop Expo 58 en de tv-quiz “100.000 of niets”.

Verbruggen kwam al in 1948 bij de NIR, de verre voorloper van de VRT, terecht. Na vertolkingen in hoorspelen en een aantal jaren als radiopresentator, was Verbruggen voor het eerst op het televisiescherm te zien met het populaire “100.000 of niets”. Zijn echte doorbraak kwam er echter met de verslaggeving vanop Expo 58. Later gaf hij nog onder meer verslag bij de huwelijken van Albert en Paola en Boudewijn en Fabiola. Na zijn pensioen stond Verbruggen mee aan de wieg van VT4.