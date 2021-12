Oostenrijk verandert voor start van skiseizoen nog snel regels om land in te komen

Vrijdag nog meldde het Oostenrijkse toerismebureau dat ‘de wintervakantie met duidelijke regels’ zou beginnen in het wintersportland bij uitstek. Slechts enkele uren later ging de boel alweer op de schop. Het ministerie van Volksgezondheid maakte vrijdagavond bekend dat iedereen die het land binnenkomt, een negatieve PCR-test óf een boosterprik moet kunnen aantonen om quarantaine te voorkomen.

Oostenrijk probeert zo de opmars van de omikronvariant in te dammen. De quarantaine mag pas worden beëindigd na een negatieve test. Bovendien moet je extra papierwerk invullen voor vertrek. ”Deze strengere toegangsregels brengen grote uitdagingen met zich mee, vooral voor mensen die tijdens de kerstvakantie naar het buitenland reizen. Ze zijn echter op dit moment nodig om de verspreiding van omikron in Oostenrijk tegen te gaan”, aldus minister Wolfgang Mückstein.

Dat is slechts nieuws voor veel reizigers. Nu de ergste maatregelen na het einde van de lockdown in Oostenrijk voorbij leken en de kerstvakantie in de basisschool een weekje vroeger begint, boekten veel mensen juist een tripje naar de sneeuw. Zonder booster moeten zij nu een dure test doen voor vertrek.

Zwangere vrouwen en mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, zijn vrijgesteld van die eisen. Ook voor kinderen gelden andere regels: kinderen tot 12 jaar hoeven geen coronabewijs te tonen.

‘Holiday Ninja Pass’

De inreisregels staan los van de regels die gelden om bijvoorbeeld een café of een museum binnen te komen. Daarvoor geldt dat je gevaccineerd of hersteld moet zijn, testen is niet meer mogelijk. Ook hangen strengere boosterregels boven de kerstvakantie: een enkele Janssen-prik is niet meer geldig vanaf 3 januari, andere prikken zijn maximaal 270 dagen goed voor een groene QR-code.

Voor 12 tot 15-jarigen geldt dat ze driemaal per week kunnen testen en zo een Holiday Ninja Pass kunnen krijgen waarmee ze de skiliften, restaurants en andere faciliteiten binnen kunnen. Die maatregel werd vrijdagochtend, luttele uren voor de nieuwe inreisregels, bekendgemaakt.