Muziek Concert gecanceld wegens corona: tegenslag voor “Floris and the Flames”

De band “Floris and the Flames” uit Pelt zou dit weekend hun trilogie van concerten voor de Europese Unie vervolledigen. Na het EU-livestreamconcert in het voorjaar en het optreden op de wereldexpo Dubai in oktober, zou vandaag (zaterdag 18/12) het orgelpunt plaatsvinden met het EU Multilateral Christmas Gala in Wenen, in het wondermooie Schlosstheater in het paleis van Schönbrunn.

Dries Peeten van Floris and the Flames doet het verhaal: “Om aan de Oostenrijkse reglementering te voldoen, dienden de muzikanten vooraleer op het vliegtuig te stappen een PCR-test te laten uitvoeren. Hetgeen ook gebeurde. De muzikanten, die reeds op de luchthaven in Zaventem waren ingecheckt, kregen evenwel een halfuur voor het opstijgen een telefoon dat één van hen positief getest zou hebben. De bagage, die reeds in het vliegtuig zat, moest 10 minuten voor vertrek hals over kop uit het laadruim gehaald worden. Van een tegenslag gesproken!”

Gelukkig voor de band verbleef violist Floris Willem reeds in Wenen en gaat hij vanavond (zaterdag) alsnog de kleuren van Floris and the Flames vertegenwoordigen door live mee te spelen met eerder opgenomen tracks. Floris and the Flames werkt momenteel aan een CD. De opnames zijn net afgerond en deze muziektracks gaan dus, vroeger dan gepland, dit weekend al van pas komen tijdens het Gala concert in Wenen. Het is nu uitkijken naar de debuut-CD die in het voorjaar van 2022 uitkomt!

PaTh