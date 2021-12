Gedrogeerde en dronken bestuurder (27) scheurt twee keer langs politiecontrole

Een 27-jarige bestuurder uit Bilzen is vrijdagnacht gearresteerd in Maaseik nadat hij tot twee keer toe met hoge snelheden langs een politiecontrole scheurde. De twintiger testte positief op drugs en alcohol.

De politie Maasland was vrijdagavond rond middernacht bezig met een alcoholcontrole op de Weg naar As in Dorne, toen de agenten een voertuig met hoge snelheid hoorden aankomen vanuit Opoeteren. De auto reed zo snel over de verhoogde inrichting, dat die met vier wielen van de grond kwam. De bestuurder kon nog net op de baan blijven en scheurde weg richting As. Omdat de agenten bezig waren met de alcoholcontrole, konden ze niet achter het voertuig aangaan, maar enkel de nummerplaat noteren.

Tot ze enkele minuten later de auto opnieuw met volle snelheid hoorden aankomen uit de richting van As. Dit keer zetten ze wel de achtervolging in, waarbij de vluchtende bestuurder zeer hoge en onverantwoorde snelheden haalde. In de Ophovenstraat in Neeroeteren werd de 27-jarige Bilzenaar uiteindelijk onderschept. De politie merkte hoe hij nog wat drugs weggooide op de grond. De twintiger werd gearresteerd en legde een positieve alcohol- en drugstest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en hij kreeg de nodige pv’s. siol