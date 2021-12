Beterbiev blijft enige ongeslagen bokskampioen, maar kwam vrijdagavond goed weg

Artur Beterbiev heeft vrijdag, ondanks een diepe snee in zijn voorhoofd, zijn WBC- en IBF-titels bij de lichtzwaargewichten kunnen behouden. De 36-jarige Rus sloeg in Montréal zijn Amerikaanse tegenstrever Marcus Browne knock-out in de negende ronde. Hij is nu de enige kampioen met een saldo van 100 procent overwinningen, 17, met KO.

De overwinning van Beterbiev hing vrijdag nochtans even aan een zijden draadje. Na een botsing in de vierde ronde kwam er bloed uit het voorhoofd van beide boksers. Beterbiev was het zwaarst geraakt. De snee bij de Rus was zo diep dat zijn verzorgers de bloedstroom tijdens de pauzes niet konden stoppen. Het beïnvloedde tijdens de kamp zijn zicht, maar hij zette door.

Beterbiev gaf na afloop aan te hopen dat zijn overwinning volgend jaar zou gevolgd worden door een kamp met als inzet een andere titel bij de lichtzwaargewichten. De tegenstander is in dat geval de Rus Dmitry Bivol (WBA-kampioen) of de Amerikaan Joe Smith Jr (WBO-kampioen).