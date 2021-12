Stephen Curry leidt Golden State naar nieuwe zege, Lakers verliezen in Minnesota

Curry, de sterspeler van de Golden State Warriors, was vrijdag met dertig punten opnieuw belangrijk in de 107-111 zege van zijn team bij Boston Celtics. Dinsdag brak Curry nog het NBA-record van meeste aantal driepunters.

Golden State blijft door de overwinning op kop in het westen. Nummer drie Utah ging intussen onderuit tegen San Antonio (126-128). Voor Utah kwam er een einde aan een reeks van acht overwinningen. Lonnie Walker IV (19 punten) zorgde in de slotseconde voor de beslissende korf. Dejounte Murray was goed voor een triple-double met 16 punten, 11 rebounds en 11 assists.

New Orleans verraste op zijn beurt Milwaukee in de verlengingen (116-112). De veertig punten van Jrue Holiday volstonden niet. De Bucks blijven wel derde in de Eastern Conference, voor Cleveland en Miami.

In Florida bezorgden Max Strus (32 punten) en Gabe Vincent (27 punten) Miami Heat de volle buit tegen Orlando Magic (105-115). Voor de Magic, dat verschillende spelers miste door blessures en coronabesmettingen, was het al de zevende nederlaag op een rij.

Kampioen LA Lakers ging intussen helemaal kopje onder in Minnesota (110-92). De Timberwolves konden rekenen op een uitstekende Karl-Anthony Towns (28 punten). Bij de Lakers was de in de NBA teruggekeerde Isaiah Thomas de topschutter met 19 punten. LeBron James (18 ptn) en Russell Westbrook (14 ptn) imponeerden niet, Anthony Davis ontbrak nog met een blessure.

De uitslagen van vrijdag in de NBA:

Minnesota - LA Lakers 110 - 92

Atlanta - Denver 115 - 133

Boston - Golden State 107 - 111

Portland - Charlotte 125 - 116

Sacramento - Memphis 105 - 124

Utah - San Antonio 126 - 128

New Orleans - Milwaukee 116 - 112 (n.v.)

Orlando - Miami 105 - 115

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 72,4 29 21 8

2. Chicago 63 27 17 10

3. Milwaukee 61,3 31 19 12

4. Cleveland 60 30 18 12

5. Miami 60 30 18 12

6. Charlotte 51,6 31 16 15

7. Philadelphia 50 30 15 15

8. Washington 50 30 15 15

9. Atlanta 48,3 29 14 15

10. Boston 48,3 29 14 15

11. Toronto 46,4 28 13 15

12. New York 44,8 29 13 16

13. Indiana 41,9 31 13 18

14. Orlando 16,7 30 5 25

15. Detroit 14,8 27 4 23

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 82,8 29 24 5

2. Phoenix 82,1 28 23 5

3. Utah 71,4 28 20 8

4. Memphis 63,3 30 19 11

5. LA Clippers 55,2 29 16 13

6. LA Lakers 53,3 30 16 14

7. Denver 51,7 29 15 14

8. Dallas 50 28 14 14

9. Minnesota 48,3 29 14 15

10. Sacramento 40 30 12 18

11. Portland 40 30 12 18

12. San Antonio 39,3 28 11 17

13. New Orleans 32,3 31 10 21

14. Houston 31 29 9 20

15. Oklahoma City 29,6 27 8 19

Programma van zaterdag:

Detroit - Houston

Boston - New York

Brooklyn - Orlando

Toronto - Golden State

Oklahoma - LA Clippers

Milwaukee - Cleveland

Utah - Washington