Vrijdag is rond 20.45 uur een inbraak ontdekt in een woning in de Dirk Boutsstraat. Er werden juwelen gestolen uit de slaapkamer. Later bleek dat de dieven ook bij een andere woning in de straat waren langsgeweest. Ook daar werd de slaapkamer doorzocht, al is de buit onbekend. De nodige pv’s werden opgesteld en het labo kwam ter plaatse. siol