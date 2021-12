Voor steun moet ‘Sterke Jan’ steeds minder rekenen op N-VA

“Schoothond van De Wever”, “speelbal van Weyts en Demir”. Jan Jambon (N-VA) is in een stadium beland waarbij hij overeind moet worden gehouden door Open VLD en CD&V. Zij vragen “clementie” voor de minister-president en zijn brokkenparcours. Hoewel hijzelf de laatste is die dat zal doen, zou Jambon zich beter wat zorgen maken. Bijvoorbeeld over het feit dat geen enkele N-VA’er vandaag nog openlijk zijn verdediging wil opnemen.