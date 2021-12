Onze noorderburen kondigen allicht vanavond nog strengere maatregelen aan tegen de omikronvariant van corona. De Nederlandse experten vragen een harde lockdown - met sluiting van horeca en niet-essentiële winkels. In ons land is diezelfde variant ook in opmars, maar staan we qua gevoel niet zo dicht bij zulke ingrijpende maatregelen. Gaat Nederland te hard, of zijn wij te naïef?