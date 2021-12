Erik Van Looy over ‘De slimste mens’ en zijn eigen zaalshow: “Ik ben nog altijd een verlegen jongen”

“Mijn grootste angst in het leven? Dat ik mensen zou vervelen.” Voorlopig hoeft Erik Van Looy daar niet wakker van te liggen. De slimste mens ter wereld knettert middenin zijn finaleweken en is meer dan ooit “het slaapmutsje waardoor mensen goedgezind in hun bed kruipen”. Dat die quiz hem van zijn werk als filmregisseur houdt, neemt Van Looy er graag bij. Hij heeft twee scenario’s klaarliggen, maar die zullen nog even moeten wachten. Want eerst viert hij zijn 60ste verjaardag met zijn zaalshow, Verslaafd!. “Je zult verschieten wat ik daarin allemaal vertel over mezelf.”