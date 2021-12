Louis Croenen, Fanny Lecluyse en Jasper Aerents overleven reeksen niet op WK zwemmen kortebaan

Louis Croenen (100m wisselslag), Fanny Lecluyse (100m wisselslag) en Jasper Aerents (50m vrije slag) zijn er zaterdag niet in geslaagd de reeksen te overleven op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi.

De 27-jarige Croenen werd achtste in de vierde reeks van de 100 meter wisselslag in 53.32 en werd zo twintigste in totaal. Dat volstond niet voor een stek in de halve finales. De Kempenaar bleef met zijn tijd 24 honderdsten boven zijn persoonlijk record. De Japanner Daiya Seto zette met 51.52 de snelste tijd neer.

De 29-jarige Lecluyse van haar kant werd zesde in de vierde reeks van de 100 meter wisselslag in 1:00.52. Haar persoonlijk record bedraagt 59.98. Met de 21e totaaltijd kwam ze te kort voor de halve finales. De Israëlische Anastasia Gorbenko was de snelste in de reeksen in 58.36.

De 29-jarige Aerents ten slotte zwom naar de zevende plaats in de tiende reeks van de 50 meter vrije slag in 21.70, de 21e tijd in totaal en onvoldoende voor de halve finales. Zijn persoonlijke besttijd is 21.39. De Brit Benjamin Proud klokte de snelste tijd in de reeksen met 20.91.