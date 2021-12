De brandweerzones Noord-Limburg en Kempen zijn zaterdag even na 4 uur uitgerukt naar de Belgenlaan in Balen, vlak over de grens met Leopoldsburg. Aan de achterzijde van een woning in renovatie was brand ontstaan. Het vuur was snel onder controle, maar twee kamers liepen wel brandschade op. In de rest van de woning was er rookschade. De oorzaak van de brand is onbekend. siol