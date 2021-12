Japanse politie verdenkt psychiatrische patiënt van aansteken dodelijke gebouwbrand

De Japanse politie vermoedt dat een 61-jarige psychiatrische patiënt een brand heeft aangestoken in een gebouw in Osaka. Dat melden lokale media. Bij die brand vielen 24 doden.

Het vuur brak uit op de vierde verdieping van het acht verdiepingen tellende gebouw, dat in de buurt van het station van Osaka ligt. In het gebouw bevindt zich ook een psychiatrisch ziekenhuis. Tientallen brandweerwagens en ambulances werden ingezet en het vuur kon al na ongeveer 30 minuten worden gedoofd.

In totaal werden 27 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de vermoedelijke brandstichter. Zijn toestand is nog kritiek, meldt persbureau Kyodo.

De brand was uitgebroken in het psychiatrische ziekenhuis op de vierde verdieping van het gebouw en woedde over een oppervlakte van ongeveer 20 vierkante meter. Volgens ooggetuigen zou de verdachte een vloeistof hebben gemorst en die vervolgens in brand hebben gestoken.

