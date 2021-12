Bijna 1 op 4 Belgische werknemers trapt in phishingmails

We wanen ons resistent tegen online oplichters, maar niets is minder waar. Bijna 1 op 4 werknemers klikt op malafide mails. Nog eens een kwart van hen vult zelfs persoonlijke gegevens in. Dat blijkt uit een jaarrapport van Phished, een Leuvens bedrijf dat aan phishing-training doet.

Indien uw werkgever ietwat mee is op het gebied van IT hebt u ze afgelopen jaar vast zien passeren: neppe phishingmails die werknemers moeten sensibiliseren en alerter maken voor verdachte mails. Phished stuurt zulke mails in opdracht van bedrijven en bundelde hun resultaten in een rapport. Wat blijkt? In vergelijking met de rest van de wereld, doet de gemiddelde Belg het zo slecht niet. Van alle ‘phishingsimulaties’ die ze uitstuurden,klikte 22,67 procent. “47 procent van die geopende berichten leidde in België tot een phishing-event, tegenover 53 procent wereldwijd.”

De meest ‘effectieve’ phishing blijkt phishing gelinkt aan corona, vaccinatie of testen. Ook erg effectief is phishing met een lokaal tintje. “Waar Amazon-simulaties wereldwijd tot de meest verraderlijke gespoofte afzenders behoren, worden zij vervangen door simulaties van bol.com en Coolblue in België.”