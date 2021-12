Bomaanslag verijdeld in Marokko

De Marokkaanse veiligheidsdiensten pakten in Sala Al Jadida, ten noorden van de hoofdstad Rabat, een 24-jarige verdachte op die lid zou zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De gebeurde onder meer op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten.

De twintiger zou aanvankelijk van plan zijn geweest om zich aan te sluiten bij een kamp van IS in het buitenland, maar zou uiteindelijk onlangs beslist hebben om een aanslag uit te plegen in Marokko, aldus de BCIJ. Daarbij zou hij gebruikmaken van explosieven.

Bij huiszoekingen trof de politie elektronische apparatuur en andere producten aan die gebruikt kunnen worden om bommen te maken.

Marokkaanse nieuwssites hadden op 8 december al grootschalige antiterreurinvallen gemeld in verschillende steden in het land. Die informatie werd niet officieel bevestigd.

Begin oktober ontmantelde de politie nog een aan IS gelinkte terroristische cel in Tanger, waarbij ze vijf mensen oppakte. In september had de politie ook al opgetreden tegen een andere cel met banden met IS in het zuiden van Marokko en zeven arrestaties verricht.