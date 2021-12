VIDEO. 25-jarige Schot beslist match met 9-darter bij WK-debuut

Het WK-debuut van de 25-jarige Schotse darter Willie Borland is er een voor de geschiedenisboeken. Toen het in zijn eersterondepartij tegen de Engelsman Bradley Brooks 2-2 stond in de sets en 2-2 in de legs, gooide hij in de beslissende leg een 9-darter, dat zijn negen perfect gegooide pijlen achter elkaar.