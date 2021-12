KV Kortrijk springt met 9 op 9 naar vijfde plaats en zet concurrentie onder druk

December belooft een mooie maand te worden voor KV Kortrijk. De Kerels moesten gisteravond nooit in overdrive gaan en worden na de vlotte 0-2-zege op Seraing voorlopig zesde. Seraing is na de 0 op 12 dan weer toen toe aan bezinning.

Na de nederlaag op Cercle offerde Seraing-coach Condom Lahssaini en Bernier op voor Poaty en Sambu, in de hoop om het verliesreeksje een halt toe te roepen. Thuis en met KV Kortrijk als tegenstander geen onmogelijke opgave. Maar de Kerels doen het goed sinds de vaandelvlucht van Luka Elsner. Onder Belhocine verloren ze enkel tegen Club en Cercle en pakten 13 op 27 met de Franse Algerijn aan het roer.

Kortrijk stelde de basisploeg op in het Stade du Pairay. Sinds het uitvallen van Gueye betekent dat dat Badamosi diep in de spits stond en Moreno verving Mbayo. De eerste en beste kansjes waren voor de Kerels, maar Dietsch had niet te veel moeite met pogingen van Kadri, Moreno en Selemani. Achterin is Seraing met het duo Del Fabro-Boulenger vaak kaas met gaten. Moreno profiteerde ervan en scoorde, maar zijn goal werd afgekeurd voor een fout die nochtans enkel Wim Smet had gezien.

Seraing besefte dat het maar beter kon reageren. Maziz, van wie de Luikenaars erg afhankelijk zijn, had er alvast meer zin in dan afgelopen dinsdag tegen Cercle en zocht de ruimte. De openingsgoal had er ook kunnen komen na goed 20 minuten, maar Jalloh knalde te onbesuisd over.

Belhocine had er voor de match al voor gewaarschuwd. “Om hier niet zonder punten weg te komen moet je 95 minuten scherp blijven.” Moreno wilde dat graag, maar werd tijdens de rust ietwat verrassend vervangen. De huurling van City was nochtans een tweede keer dicht bij een goal geweest, maar trof de paal in plaats van het net.

Mbayo valt goed in

Halfweg kon na een matige eerste helft vooral één conclusie getrokken worden: wie het eerst zou scoren, ging winnen. Die eer was weggelegd voor Kortrijk. Een poging van D’Haene werd nog afgeblokt, maar Palaversa had meer succes: 0-1. Het moet gezegd dat Belhocine het prima had gezien en Mbayo een goede invalbeurt maakte. De trage Luikse defensie kreeg geen vat op hem en Boulenger trok aan de noodrem. Selemani had dit seizoen al twee strafschoppen gemist, maar liet zich geen derde keer vangen. Opdracht volbracht en missie geslaagd dus voor de Veekaa dat voorlopig zesde wordt en donderdag wil stunten in de beker tegen Anderlecht.(kv)