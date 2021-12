Genk

“Ja, ik ben homoseksueel. Ik kom vandaag uit de kast, bewust, maar zal er in mijn verdere professionele leven geen politiek strijdpunt van maken.” Met deze woorden out Vlaams Belang-ondervoorzitter Chris Janssens (44) zich in Het Belang van Limburg. “Zelfs mijn ouders en mijn zus zullen dit nu voor het eerst lezen.”