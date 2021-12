Video toont hoe scholier vuilnisbak in brand steekt in Munsterbilzen

Er zijn beelden opgedoken van een scholier die vrijdagochtend een brandbom liet ontploffen aan een vuilnisbak vlakbij Kasteel Edelhof op het Leroyplein in Munsterbilzen. Voorbijgangers konden het vuur blussen. Het is de zoveelste vernielzucht van jongeren op deze plek.

Het Leroyplein ligt op slechts enkele meters van de bushalte in Munsterbilzen. “Dat ze hier graag kattenkwaad uitsteken is al langer bezig”, vertelt een buurvrouw. “Maar het wordt wel steeds erger.” Vrijdagochtend net voor schooltijd waren het enkele scholieren die een flesje met een brandversneller naast de vuilnisbak legden en die dan in brand staken. Wat volgde was een knal en oplaaiende vlammen.

Een bestuurder die voorbij reed, trachtte een bouwemmer over het vuur te plaatsen, maar was niet succesvol. Een andere bestuurder greep naar zijn brandblusser om het vuur te blussen. De vandalenstreek verscheen later op de dag ook op sociale media. Een kameraad van de brandstichter had alles gefilmd.

Zoveelste vandalenstreek

Voor de buurt is het genoeg. “Eerst werden hier de heiligenbeelden van hun sokkel geslagen. Onlangs werd er vuur gestookt aan een oude historische boom. En nu moest de vuilnisbak het ontgelden. Op een keer gaat het mis en brand een gebouw af. Dat ze maar snel camera’s installeren, zeker nu in het kasteel weldra een restaurant zal openen. Hopelijk worden de jongeren gevonden en door politie en schooldirecties een goed gestraft. Iedereen moet afblijven van andermans spullen”, klinkt het in de buurt. (Johnny Geurts)