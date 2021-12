Vanaf 2023 verplichte keuring van motorfietsen bij verkoop en na ongeval

Er komt geen periodieke keuring van motorfietsen, maar vanaf 1 januari 2023 zullen motorfietsen wel verplicht naar de technische keuring moeten bij verkoop of na een ongeval. De Vlaamse regering heeft dat vrijdag principieel goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

De beslissing van de Vlaamse regering is een omzetting van een Europese richtlijn. Het achterliggende doel van die richtlijn is de verkeersveiligheid verhogen. Tegen de richtlijn was er eerder dit jaar nog protest gekomen van een groep motorrijders. Zij vreesden dat alle scooters en motoren elke twee jaar een periodieke keuring zouden moeten ondergaan.

Die gevreesde periodieke keuring komt er dus niet. Wel zullen motoren vanaf 2023 een technische keuring moeten ondergaan wanneer ze verkocht worden of na een ongeval. Volgens minister Peeters zou het jaarlijks gaan om 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na een ongeval.

Voor de keuring zelf zal een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen, ingezet worden. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. “De erkende keuringsinstellingen zullen de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien”, klinkt het.

Volgens minister Peeters past de maatregel binnen het nieuwe Vlaamse Verkeersveiligheidsplan met de centrale ambitie om het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot 0 te herleiden.